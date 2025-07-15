Nesli tükenme altında, köpeklerin pençesinden kurtarıldı! Türkiye'de çok az sayıda var

Muş'ta hayvan severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eşmepınar ilçesinde, Türkiye'de çok az sayıda bulunan alaca sansar görüntülendi.

Muş'ta, doğa ve hayvan severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

KÖPEKLERİN PENÇESİNDEN KURTARILDI

Yaz dönemlerinde nadiren ortaya çıkan ve Türkiye’de çok az sayıda görülen alaca sansar, köyde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, sansarı köpeklerin pençesinden kurtardı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı teslim alarak koruma altına aldı.

DKMP yetkilileri, alaca sansarın kontrol altına alındığını ve gerekli tedavilerinin ardından doğaya salınmasının planlandığını belirtti.