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Nesli tükenme altında, köpeklerin pençesinden kurtarıldı! Türkiye'de çok az sayıda var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nesli tükenme altında, köpeklerin pençesinden kurtarıldı! Türkiye&#039;de çok az sayıda var
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta hayvan severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eşmepınar ilçesinde, Türkiye'de çok az sayıda bulunan alaca sansar görüntülendi.

Muş'ta, doğa ve hayvan severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Nesli tükenme altında, köpeklerin pençesinden kurtarıldı! Türkiye'de çok az sayıda var - 1. Resim

KÖPEKLERİN PENÇESİNDEN KURTARILDI

Yaz dönemlerinde nadiren ortaya çıkan ve Türkiye’de çok az sayıda görülen alaca sansar, köyde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 
Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, sansarı köpeklerin pençesinden kurtardı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı teslim alarak koruma altına aldı.

DKMP yetkilileri, alaca sansarın kontrol altına alındığını ve gerekli tedavilerinin ardından doğaya salınmasının planlandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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