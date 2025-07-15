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Tıpkı insanlar gibi tepki veriyor! Bilim dünyası şaşkın: Çığlık atıp yardım dahi istiyorlar...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tıpkı insanlar gibi tepki veriyor! Bilim dünyası şaşkın: Çığlık atıp yardım dahi istiyorlar...
Bitki, Ses, Stres, İletişim, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Doğa hayatına yönelik dikkat çeken bir araştırma yayımladı. Araştırmaya göre, stres altındaki bitkilerin "çığlık attığı" yani susuz kaldıklarında veya zarar gördüklerinde yüksek frekanslı sesler yaydığı keşfedildi. Bilim dünyasını dahi şaşırtan olayın detayları ise oldukça dikkat çekici.

BBC World, doğa hayatına yönelik dikkat çeken bir araştırma yayımladı.

Araştırmaya göre, 2023 yılında, stres altındaki bitkilerin "çığlık attığını" yani susuz kaldıklarında veya zarar gördüklerinde yüksek frekanslı sesler yaydığını keşfeden bilim insanları, araştırmalarını hayvanların bu seslere tepkisi üzerine sürdürdü.

Tıpkı insanlar gibi tepki veriyor! Bilim dünyası şaşkın: Çığlık atıp yardım dahi istiyorlar... - 1. Resim

STES ALTINDA YARDIM İSTİYORLAR

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesinden araştırmacılar, bu kapsamda yürüttükleri araştırmada, dişi güvelerin stres altında olduğu sinyalini veren domates bitkilerine tepki vererek bunlara yumurta bırakmaktan kaçındığını tespit etti.

Araştırmada, bu davranışın güvelerin bitkilerden yayılan ancak insan kulağının duyamayacağı frekanstaki sesleri algıladığı ve bu seslere göre karar verdiğini gösterdiği kaydedildi.

Araştırmacılardan Tel Aviv Üniversitesinden Prof. Yossi Yovel, yaptığı açıklamada, "Bu, bir hayvanın bir bitkinin çıkardığı sese tepki verdiğini gösteren ilk kanıt. Şu an bu konuda sadece tahminde bulunabiliriz ancak pek çok hayvanın bir bitkiden duyduğu sese göre; örneğin onu tozlaştırıp tozlaştırmayacağına, içinde saklanıp saklanmayacağına veya yiyip yemeyeceğine karar verebileceği bir ekosistem hayal edebiliriz." dedi.

Tıpkı insanlar gibi tepki veriyor! Bilim dünyası şaşkın: Çığlık atıp yardım dahi istiyorlar... - 2. Resim

"SUYU DAHA DİKKATLİ KULLANMALARI MÜMKÜN OLABİLİR"

Bilim ekibinden, Prof. Lilach Hadany, bu bulgunun sadece hayvanlar açısından değil, bitkiler arası iletişim açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek "Bir bitki stres altındaysa bundan en çok etkilenecek olan, diğer bitkilerdir. Bu nedenle, bitkilerin birbirlerinden gelen ses sinyallerine tepki vermesi, örneğin kuraklıkta suyu daha dikkatli kullanmaları mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir başlangıç olduğunun altını çizerken ilerleyen süreçlerde farklı bitkilerin farklı sesleri üretip üretmediği ve başka hayvan türlerinin bu seslere tepkisi incelenecek.

Araştırma sonuçları eLife dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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