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Efsanesi dillerden dillere yayıldı, ilginç yapıyı gören bir daha bakıyor! "Kapadokya'nın devamı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas, Peri Bacaları, Turizm, Efsane, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bulunan kayalar, hikayesi ve görünümüyle dikkatleri üzerine topladı. İlk bakışta fark edilmeyen ve 'Peri Bacalarını' andıran bu yapıları görenler şaşırıyor. Bölgenin, bir an önce turizme kazandırılması bekleniyor.

Sivas kent merkezine 218, Divriği ilçesine ise 43 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmakdüzü köyü, sınırlarındaki kayalar ile dikkat çekiyor.

Köyün yeşil doğası içerisindeki Gelinkayalar Vadisi'nde bulunan ilginç kayalar, görenleri şaşırtıyor.

Efsanesi dillerden dillere yayıldı, ilginç yapıyı gören bir daha bakıyor!

İLK BAKIŞTA FARK EDİLMİYOR, GÖREN ŞAŞIRIYOR

Rüzgâr erozyonu ile oluşan ve Kapadokya'da bulunan Peri Bacalarını andıran kayalar, boy boy ve sıralı halde bulunuyor.

Dağın yamacındaki ilginç şekilli kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Efsanesi dillerden dillere yayıldı, ilginç yapıyı gören bir daha bakıyor!

"OLDUKÇA İLGİNÇ BİR YAPILARI VAR"

Çakmakdüzü köyünde yaşayan ve kayaların efsanesini anlatan Müslüm Delipınar, "Burası gelin kayalar vadisi olarak geçiyor. Aynı zamanda buranın bir efsanesi var. Burası Malatya'nın sınırında olan bir köy. Buradaki anlatıma göre Hekimhan'dan bir kız almak ister köylü. Köye gelin gelmek istemez. Bu bölgeye geldiklerinde şu anki kayaların olduğu yere gelince ‘Allah'ım beni taş kestir beni bu köye gelin etme' der. Anlatımlar efsaneler bu yönde. İnsanlar şekilleri, hayvan şekilleri içerisinde mağaralar var inanılmaz güzel yer. Tabii bu erozyonla oluşan şekil, oldukça ilginç bir yapıları var. Yakınına gidemiyoruz yol çetin olduğu için. Oldukça güzel bir yer burası. Sizde gördüğünüz gibi görsel şölen. Yani Kapadokya'nın bir devamı. Bu köyün kesinlikle turizme açılabileceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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