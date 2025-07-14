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Haberler > Yaşam > 'Örümcek Adam' kostümünü giydi, Türkiye’yi dolaşmaya başladı! Nedeni herkesi duygulandırdı

'Örümcek Adam' kostümünü giydi, Türkiye’yi dolaşmaya başladı! Nedeni herkesi duygulandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Örümcek Adam, Türkiye, Deprem, Kahramanmaraş, Yardım, Siirt, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla buluştu. Koç, yaptığı açıklamada hikayesinin Kahramanmaraş merkezli depremler ile başladığını ifade etti.

Memleketinde oyunculuk yapan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

'Örümcek Adam' kostümünü giydi, Türkiye’yi dolaşmaya başladı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 1. Resim

Depremin ardından ülke turuna çıkan Koç, bu kapsamda 66. il olarak Siirt'e geldi. Güres Caddesi'nde kostümüyle gezip esnafı selamlayan Koç, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

'Örümcek Adam' kostümünü giydi, Türkiye’yi dolaşmaya başladı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 2. Resim

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA GÖNÜLLÜ HİZMETLERDE BULUNDUM"

Giydiği kostümüyle ilgi gören Koç, yaptığı açıklamada 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla görüştüğünü, kentin tarihi yerlerini gezip, yöresel yemeklerden tattığını söyledi.

'Örümcek Adam' kostümünü giydi, Türkiye’yi dolaşmaya başladı! Nedeni herkesi duygulandırdı - 3. Resim

Koç, hikayesinin Kahramanmaraş merkezli depremler ile başladığını ifade ederek, "Deprem bölgesinde annesini, babasını kaybeden çocuklara gönüllü hizmetlerde bulundum. Oyunlar oynadım, resimli yarışmalar yaptırdım. Türkiye'nin her yerine gitmeye başladım, sosyal mesaj veren bir genç oldum. Siirt'te beni gören çocuklar çok sevindi, 'Örümcek ağabeyimiz şehrimize hoş geldin.' dediler. Siirt'in de her yerini gezip, şehrin güzelliklerini göstereceğim. Hafta boyunca Siirt'te bulunup daha sonra bir sonraki durağım Van'a gideceğim" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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