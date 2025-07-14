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Sıcakta serinleten görüntüler! Tokat'ta iki arkadaşın şakası sosyal medyayı salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcakta serinleten görüntüler! Tokat&#039;ta iki arkadaşın şakası sosyal medyayı salladı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta iki arkadaşın sıcak havada yaptığı su şakası izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Kent merkezinde sıcak havaların etkisini artırdığı günlerde iki arkadaşın eğlenceli su şakası renkli anlara sahne oldu. Kenan Gül isimli esnaf, arkadaşı Kaan Assu'ya kovayla su döktü. Şaka anları ise başka bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıcakta serinleten görüntüler! Tokat'ta iki arkadaşın şakası sosyal medyayı salladı - 1. Resim

Olayın doğal geliştiğini söyleyen Kenan Gül, "Burada otururken elimdeki su balonunu Kaan Assu arkadaşım üstümde patlattı. Ben de bunun intikamı ağır olur dedim.

Sıcakta serinleten görüntüler! Tokat'ta iki arkadaşın şakası sosyal medyayı salladı - 2. Resim

Sonra eline hortumu alıp tekrar ıslattı beni. Ben de ‘üzerine su dökeceğim' dedim ama bana inanmadı. Akşam saatlerinde yine burada oturuyordu. Arkasından dolaşıp kovayı suyla doldurdum ve bir anda üzerine döktüm. Paniklemesi gerçekten komikti" dedi.

Sıcakta serinleten görüntüler! Tokat'ta iki arkadaşın şakası sosyal medyayı salladı - 3. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, arkadaşların keyifli şakası yaz sıcaklarında serinletici bir tebessüm oluşturdu.

Sıcakta serinleten görüntüler! Tokat'ta iki arkadaşın şakası sosyal medyayı salladı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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