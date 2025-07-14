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Haberler > Yaşam > Karın ağrısıyla gitti, böbreğinde bakın ne çıktı! Doktorlar bile şaşırdı

Karın ağrısıyla gitti, böbreğinde bakın ne çıktı! Doktorlar bile şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karın ağrısıyla gitti, böbreğinde bakın ne çıktı! Doktorlar bile şaşırdı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Penbegül, 2 yaşındaki bir hastanın böbreğinde tespit edilen yaklaşık 2 santimetrelik taşı, sırttan sadece 4 milimetrelik bir tünel açarak gerçekleştirdikleri kapalı yöntemle başarıyla aldı.

Bu operasyon, çocuklarda çok nadir görülen böbrek taşı vakalarına yönelik gelişmiş tekniklerin uygulanabilirliğini de ortaya koydu. Karın ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen küçük A.A.'nın yapılan tetkiklerinde böbreğinde büyük boyutta bir taş tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Penbegül, çocuk hastalarda taş hastalığının nadir görüldüğünü ve bu tür operasyonların özel ekipman ve ciddi deneyim gerektirdiğini vurguladı.

Karın ağrısıyla gitti, böbreğinde bakın ne çıktı! Doktorlar bile şaşırdı - 1. Resim

"KISA SÜREDE NORMAL HAYATA DÖNDÜ"

Doç. Dr. Penbegül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Normalde bu büyüklükteki taşlarda sırttan yaklaşık bir santimlik bir delik açılarak taşlar temizlenir. Ancak çocuk hastalarda daha küçük ve hassas müdahaleler yapılması gerekir. Bu nedenle yaklaşık 4 milimetrelik ‘ultra mini’ dediğimiz yöntemle sırttan bir tünel açtık ve taşı başarıyla temizledik. Hastamız ameliyat sonrası ilk günde tüm kateterlerinden kurtuldu. Kapalı ameliyatların en büyük avantajı, kısa sürede normal hayata dönüş imkânı sunmasıdır."

Karın ağrısıyla gitti, böbreğinde bakın ne çıktı! Doktorlar bile şaşırdı - 2. Resim

Doç. Dr. Necmettin Penbegül, başarılı geçen operasyon sonrasında küçük A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatın ardından hızla toparlandığı belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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