Türkiye Gazetesi

İstanbul Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen N.O. ve M.O, manzara fotoğrafları çekti. Karı koca, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıtlı'daki konutunu da fotoğraflayıp birbirlerine gösterdi. Durumdan şüphelenen bir kule görevlisi, güvenlik güçlerine haver verdi. Olay, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine intikal etti. Ardından terörle mücadele ekipleri görevlendirildi. Çift, kulede gözaltına alındı. İkili sorgularının ardından yarın savcılığa sevk edilecek. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde MİT, 15 Mossad ajanını gözaltına alınmıştı.

MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim MİT'in operasyonu ile gözaltına alınan Mossad ajanlarından Muhammed Salhab'ın Konya'da 1 yıl boyunca beraber yaşadığı eski ev arkadaşı Salhab'dan hiç şüphelenmediğini, sadece bir kezSalhab'ın İsviçre'ye gittiğini söyledi.

Mossad ajanlarına MİT vurgunu! 4 ilde Türkiye aleyhine çalışan 15 kişilik Mossad şebekesi, MİT'in operayonu ile yakalandı.

İranlı eski askeri kaçırmak isteyen İran ajanları MİT'in operasyonuyla yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.