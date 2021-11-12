Türkiye Gazetesi

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında alınan kararla, camilerde cemaatin belli sayıda ve belli mesafede olma zorunluluğu getirilmişti. 1,5 yılı aşkın süredir uygulanan mesafe kuralı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesiyle son buldu. Yenş karara gerekçe olarak, nüfusun önemli bir kısmının aşılanmış olduğu gösterildi.

MESAFE KARARI 2020'DEN BERİ UYGULANIYORDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde mesafeli saf düzeni ile ilgili yeni bir açıklama yaparak eski saf düzenine dönüleceğini açıkladı. Diyanet açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.''

GENELGEDE TEMİZLİK VE MASKE KURALI DETAYI

Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile bu uygulamaya son verildi. Genelgede, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi gereklidir" ifadesi yer aldı.

Camilerde sosyal mesafe kuralı kaldırıldı mı?

NÜFUSUN BÜYÜK ORANDA AŞILANMIŞ OLMASI MESAFE KARARINI KALDIRTTI

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Mescid-i Haram'da mesafesiz ilk namaz Suudi Arabistan'da koronavirüs kısıtlamalarının hafiflemesi ile beraber Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz ilk sabah namazı kılındı.

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı. İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze fonksiyonunun ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk Ramazan Bayramı namazı heyecanı yaşandı.