Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması altında düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, zirvede Binali Yıldırım'ın yeni görevini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ''Sayın Binali Yıldırım'ı aksakallar konseyine atadık. Binali bey birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere katkılar sağlayacaktır. Bu görevde kendisine başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Türk Konseyi 8.Zirvesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplandı. Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konseyin dışında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti, "Tarihi kararlar alacağız" dedi.

Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen resmi törenle açıldı.

İsrailli çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflarken yakalandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekti. Bunu, bir çalışanın dikkati ortaya çıkardı.