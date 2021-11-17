Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelede başarılı operasyonlarla kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da Mehmetçiğin radarından kaçamayan terör örgütü üyeleri, silahlarıyla birlikte imha ediliyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeind edüzenlenen operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.



HAVA HAREKATIYLA HAREKETSİZ HALE GETİRİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.