Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe tasarısında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu PKK'nın artık köşe sıkıştığını belirterek adımlarında kararlı olduklarını belirtti. Bakan soylu aynı zamanda yurt içindeki terörsit sayısının 180'nin altına düştüğünü belirtti.

"CAN KAYBI 40 BİN CİVARINDA"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye tam 40 yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa’nın en büyük derdi olan terör örgütünün, 43 yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı 829; PKK’nın sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır" dedi.

2016'dan bugüne kadar terör örgütünün saldırılarında 408 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu sayıya Bedirhan bebek ve annesi de dahildir. Terörün, kalkınmamıza kentilyonlarca lira zararı olmuştur. Türkiye’yi dünya liginde görmek istemeyenlerin bugün de desteği ve beklentisi, terör ve terörizmdedir. PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değildir" dedi.

"TOPLAM TERÖRİST SAYISI 180'İN ALTINA DÜŞTÜ"

2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyleyen Soylu, "Terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2000-2500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında, toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere 2 bin 72 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır" diyen Bakan Soylu, son beş yılda bin 43’ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu aynı zamanda Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düştüğünü açıkladı.

Bakan Soylu: AK Parti geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır” dedi.

Bakan Soylu: Terör örgütünü bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son operasyonlarda 98 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" dedi.