Türkiye Gazetesi

Ayasofya Camisi’nde duvardaki bir taşın yerinden çıktığını gören cemaat duruma müdahale etti. Kırık taşın arkasında yer alan bir poşetin içerisinde 5 parça Runik yazı ve çizimlerin yer aldığı kağıtlar bulundu.

GİZEMLİ PARŞÖMENLER ORTAYA ÇIKTI

Ayasofya Camisi içerisinde polisler tarafından yapılan incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından muhafaza edilen 5 parça rulo haline getirilen kağıtlar ve ilginç resimler hakkında soruşturma başlatıldı. Tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi. Bulunan yazılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ayasofya Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve şuana kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini belirtti. . Muştuer, "Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor" dedi.