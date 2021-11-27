Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında düzenlenecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da katılacak. Toplantı vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu’nun, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.

S-400 MESAJI VERECEK

Yoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun çantasında Suriye, Libya, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konuları yer alacak. Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye’nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

BLINKEN İLE GÖRÜŞME

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’li muhatabı Blinken ile Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında F-16 tedariki ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’leri ele alacak. ABD’nin terör örgütleri PKK/YPG’ye askerî ve siyasi desteği ile FETÖ’nün ABD’deki faaliyetleri de Çavuşoğlu’nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında.

NATO’NUN GÜNDEMİ RUSYA VE ÇİN

Öte yandan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda; pandemi ile ortak mücadele, İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi, AB’nin göçmen krizi, Rusya ve Çin kaynaklı ‘kaygılar’ da gündeme gelecek. Toplantıda ayrıca, iklim değişikliği, siber tehditler, enerji güvenliği, terörizme karşı mücadele masaya yatırılacak.

Bakan Çavuşoğlu Abu Dabi'ye gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Moldova'ya destek mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de , Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile basın toplantısı düzenledi.