Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

MSB: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı'nca İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı 5 kişinin yakalandığı açıklandı.

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı. akalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

MSB'den F-35 açıklaması: 2022'de ABD'de yapılacak Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.” açıklamasında bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadele ve Yunanistan'ın provokatif eylemleri de değerlendirildi.