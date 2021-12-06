Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camii’ne karşı yapılan saygısızlığı kınadı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz.”

Diyanet'ten 81 ile yeni genelge: Namazda mesafe kuralı kaldırıldı Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ile gönderdiği yeni genelgeyle, 1,5 yılı aşkın süredir devam eden cemaat içerisindeki sosyal mesafe kuralının kaldırıldığını duyurdu.