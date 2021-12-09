Türkiye Gazetesi

Deniz Kuvvetlerine yeni bir gemi daha katıldı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, A-574'ün hizmete girmesi sebebiyle düzenlenen törenden fotoğraflar da yer aldı.

Bayraktar AKINCI TİHA, TSK'nın envanterine giriyor Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.

Bakan Pakdemirli tek tek sayı verdi: Envanterimizde 48 hava aracı var Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pakdemirli yaptığı açıklamada, yangınlarda son durumu paylaşarak tek tek sayı verdi: Envanterimizde 48 hava aracı var...

Fatih’in en kapsamlı envanter çalışması Fatih Belediyesi bünyesinde restorasyon uzmanı mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve arkeologtan oluşturulan çalışma ekibi, ilçedeki kültürel mirasın envanterini çıkarıyor.