Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için çağrısını yaptığı, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan ve Ermenistan’ın yer alacağı ‘Altılı Platform’ teklifi kabul gördü. 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı bugün Moskova'da yapılacak.

GÜRCİSTAN İKNA EDİLEMEDİ

Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil edecek. “Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde işgalin sona ermesi için gereken adımların atılmadığı sürece bölgesel konuları görüşmek için Rus tarafıyla aynı masaya oturmayacağız” açıklaması yapan Gürcistan ise toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, Kafkasya’nın istikrarı için Gürcistan’ın da platformun içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

KAFKASLARDA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Uzmanlar, Kafkasya'daki problemlerin diplomasi yoluyla çözülmesi için oluşturulan Altılı Platform’un Kafkaslarda yeni bir dönemi başlatacağını belirtiyor. Gazetemize konuşan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Altılı Platformun çok önemli ve işlevsel bir platform olacağını söyledi. Platformun, bölgeye diğer güçlerin ve bölge dışı aktörlerin girmesinin, meydan okumasının ve dikte etmesinin önüne geçeceğini belirten Prof. Dr. İsmayıl “Bu nedenle ABD çok da memnun değil bu platformdan. İlk adım Moskova’da atılıyor, başarılı bir şekilde gerçekleşirse Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlaması için çok önemli bir rol oynayabilir. Tabii tüm taraflar gerçek anlamda barış ve istikrar isterlerse. İleriye dönük bir proje olduğu için hemen başarılı olacağını söylemek de yanlış olur” diye konuştu.

İRAN GERÇEĞİ GÖRMEYE BAŞLADI

Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede en çok barış, istikrar ve iş birliği isteyen iki ülke olduğunu vurgulayan İsmayıl, şunları söyledi: Bu platformun kurulmasında da önemli bir inisiyatif üstlendiler. Ayrıca, bölgede jeopolitik konjonktürün yavaş yavaş Türkiye ve Azerbaycan lehine değiştiğinin göstergesidir. Hatırlatmak gerekirse, İran ilk başta böyle bir platforma sıcak bakmıyordu ve hoşuna gitmemişti. Ama artık İran da realiteyi anlamaya başladı. İleriye dönük ciddi bir platform ve Gürcistan da ikna edilmeli.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN'DA DİLE GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz haziran ayında Bakü’yü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Millî Meclisinde gerçekleştirdiği konuşmada “Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım. Bu platformla birlikte bölgede sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar ortadan kalksın. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var" çağrısında bulunmuştu.

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