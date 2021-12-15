Türkiye Gazetesi

Köylüler ve üreticiler evlerinde 3-6 ay besledikleri tavukları Osmangazi ilçesinde Pazar günleri kurulan hayvan pazarında satışa çıkartıyor. Tavuk eti markette kilosu 30 liradan satılırken köylülerin doğal yemlerle besledikleri 2 ila 4 kilo ağırlığındaki tavuklar ise 30 ve 50 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar buradan beğenip aldıkları tavukları marketteki tavuklara göre yüzde 50 aha ucuz alıyor.

ÇUVALA DOLDURUP GÖTÜRÜYORLAR

Doğal köy tavuklarının daha uygun fiyata olunca vatandaşlar organik tavuklara büyük rağbet görüyor. Üreticiler günde yüzlerce tavuk satıyor. Pazara gelen vatandaşlar çuvallara doldurdukları tavukları alarak evlerinin yolunu tutuyor. Köy tavuğunun çok uygun olduğunu söyleyen Mevlüt Çakmak, “Bu tavuklar 6 aydan önce yetişmiyor. Diğer tavuklar 40 günde yetişiyor ve bundan daha pahalı. Satışlar çok iyi, vatandaş rağbet gösteriyor” dedi.

MARKETTE 30 PAZARDA 10

Pazarda tavuk satışı yapan üreticiler, “Markette tavuğun kilosu 30 lira, bizde kilosu 10 liraya geliyor. O yüzden bizim tavuklara talep çok fazla. Bir de bizim tavuklar doğal beslendiği için rağbet görüyor” şeklinde konuştu.

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