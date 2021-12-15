Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu. Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyon dolayısıyla tebrik etti.

MAĞARAYI ODALARA AYIRMIŞLAR

Bu arada, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasında arama yaptı. Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde girişi olan mağaranın teröristler tarafından odalara ayrıldığı görüldü. Belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturdukları belirlendi. Sığınakların da bulunduğu mağarada çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağara bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılmaz hale getirildi.



Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MİT ve TSK'dan Gara operasyonu: 6 PKK terörist etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK terörist etkisiz hale getirildi.