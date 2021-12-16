Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin her yerinden sahte içkiden ölüm haberleri peş peşe geldi. Son 4 günde sahte alkol yüzünden 26 kişi canından olurken 22 kişi de hastanelik oldu. Metil alkolden zehirlendikleri değerlendirilen, İstanbul'un Esenler ve Avcılar ilçesinde 8, Kahramanmaraş'ta 4, Gaziantep'te 4, Sivas'ta 3, Yalova'da 2, Erzincan'da 2, Antalya, Mersin ve Aksaray'da 1'er kişi hayatını kaybetti. 22 kişinin ise tedavisi sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir” operasyonu düzenlemişti. İçişleri Bakanlığından 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçtiği belirtilmişti.

'ZEHİR' OPERASYONU BAŞLATILDI

Ekiplerin, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattığı kaydedilmişti.

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldığı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildiği belirtilmişti.

Operasyonlarda 85 şüphelinin gözaltına alındığı, 13 yasa dışı alkol imalathanesinin tespit edildiği açıklanmıştı.



Esenyurt'ta sahte içkiden 6 kişi daha öldü Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 20 kişi can verdi.



Sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yoğun bakımda Yalova ve Kahramanmaraş’ta sahte içki nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.