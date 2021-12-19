Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, burada röportaj yapmak için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir de ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya muhabire tokat attı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.
"SARIKAYA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Sarıkaya'yı kınadı. TGS "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu çirkin saldırıyı İhlas Medya Grubu olarak kınıyoruz...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın Müşavirinden İHA muhabirine skandal yasak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Samsun Büyükşehir Belediyesinde verdiği özel röportajın haber yapılmasına kızan bakanlığın Basın Müşaviri Emre Enginertan, İhlas Haber Ajansını (İHA) basın toplantısına almayarak büyük bir skandala imza attı.
İHA muhabirine saldırmışlardı... Pişkinlikleri pes dedirtti Görev başındaki İHA muhabirine saldıranların pişkinliklerinin yüzlerine yansıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Saldırganlardan birinin adliye çıkışında muhabirin, “Utanmıyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık vermesi tepki topladı.
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine küstah saldırı
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, kendisine mikrofon takmaya çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, burada röportaj yapmak için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir de ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya muhabire tokat attı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.
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