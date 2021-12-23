Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac, dün acil kullanım onayı aldı. Ardından seri üretim için kollar sıvandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduğumuzu söyledi. Biz de ilk etapta günde 300 bin adet üretilmesi planlanan ve Türkiye’yi aşı konusunda dışa bağımlı olmaktan çıkaracak olan yerli aşıyla ilgili merak edilenleri uzmanlara sorduk. Uzmanlar şunları söyledi:

SINAVOC'A GÖRE DAHA ETKİLİ

Turkovac, Çin üretimi Sinovac gibi inaktif bir virüs aşısı. Klinik çalışmalarla etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koydu. Virüslere karşı oldukça koruyucu. Hatta Sinovac’a göre daha etkili. Ayrıca, aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili de özel çalışma yapılıyor.

SINOVAC İTHALİNE SON

Turkovac, hiç aşı olmamış kişilere uygulanabilecek. Ayrıca Sinovac gibi inaktif aşı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak da vurulabilecek. Yapılan çalışmalara göre hiç aşı olmayan birisi için iki doz Turkovac yeterli, hatırlatma dozu olarak da Sinovac’a göre dört kat daha etkili.

MRNA aşısı olan BioNTech’in ardından hatırlatma dozu olarak uygulanıp uygulanamayacağına yönelik çalışmalar ise hâlen devam ediyor.

Sinovac ve Biontech aşıları Türkiye’de uygulanmaya devam edecek. Vatandaş hangi aşıyı yaptırmak isterse o aşıyı vurulacak. Ancak Turkovac’ın da inaktif aşı olması sebebiyle önümüzdeki dönemde Çin’den Sinovac tedarikine son verilmesi bekleniyor. BioNTech’in tedarik edilmesine ise devam edilecek.

AFRİKA’YA UMUT OLACAK

Acil kullanım onayı 18 yaş üstü kişiler için alındı. Çocuklara uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılan klinik çalışmaların neticesinde elde edilen sonuçlara göre belli olacak.

Yerli aşı yurt dışında ihtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. Özellikle Afrika ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Turkovac, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanıdığı çalışmalardan birisi. DSÖ tarafından acil kullanım onayı aldığında yurt dışına da gönderilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

ERDOĞAN: DÜNYAYLA PAYLAŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir laboratuvarda düzenlenen Turkovac’ın seri üretime başlanması törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi tebrik eden Erdoğan “Aşının, Türkiye’de üretilebilir hâle gelmesi çok önemli. Üstelik tamamen kendi bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlı. Vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alıp Turkovac aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Turkovac’ı da bütün insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

Tesislerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Gelecek haftadan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere Turkovac’ın yaygın kullanımına geçmiş olacağız” diye konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC’dan sevindiren haber: Ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’la ile ilgili paylaşılan son verileri değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye veya yoğun bakıma yatan olmadığını belirtti. Ayrıca Kara, yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini söyledi.