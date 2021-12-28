Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da düzenlenen “Anadolu Soruyor” programına katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, kadına ve çocuğa yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Yanık “Tek bir kişi kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hedefimiz, yaşanan şiddetin tamamen ortadan kaldırılması” dedi.

“BAKANLIĞA 6 BİN PERSONEL ALACAĞIZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üç gruba sosyal atama yaptığını anlatan Yanık, “Engelli, şehit yakınları ve gaziler, bakımevlerinde yetişen çocukları kamuda istihdam ediyoruz. Her bir kamu kurumunun yüzde 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu var. Biz, kurumların taleplerini topluyoruz, sonra atama yapıyoruz. Ocak ayının ilk haftasında 2.927 engellinin ataması gerçekleşecek. Ayrıca 6 bin Bakanlığımızda açılan kadro var. O hafta bunun da ilanına çıkacağız. Bütün alanlarda alım olacak. Herkes Bakanlığımızın interneti sitesini takip edebilir. Bizim genç ve çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN FATURASINA DESTEK

Bakan Derya Yanık, yapılacak yardımlara ilişkin de bilgi verdi. Yanık “Şu an kömür yardımı sağlıyoruz, bir o kadar da doğalgaz desteği sunacağız. Maddi güçlük çekenlerin, doğalgaz kota miktarını kadar olan ücrete yardım edeceğiz. Ancak faturayı biz mi yoksa vatandaş mı yatırır daha netleşmedi. Ama bu hizmeti vatandaşa ulaştıracağız. Diğer sosyal yardım ödemelerini de PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“HAYVAN BESLEYEN SORUMLULUKLARINI BİLMELİ”

Yanık, son zamanlardaki sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan tartışmalara yönelik ise şunları söyledi: Bizim tarihimizde hayvana eziyet yoktur, aksine onları koruyan kanunlar vardır. Evcil hayvan besleyenler kuralları çok iyi bilmeli. Eğer bir ihmalleri olursa cezai sorumluluk doğar. Bu anlamda ben mahkemelerimizin de vatandaşa sorumluluğunu arttıracak kararlar alması kanaatindeyim.

Kademeli fatura dar gelirliyi koruyacak Yılbaşında elektrikte kademeli tarifeye geçilmesi beklenirken, doğalgazda da kademeli tarife için çalışmalar sürüyor. Bazı kesimler tarafından ‘gizli zam’ olarak eleştirilen uygulama, eleştirilerin aksine vatandaşın cebini koruyacak.

Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yarısını karşılayan devlet, vatandaşın sırtındaki yükü hafifletti. Bakan Dönmez, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı Son dakika haberi: Elektrik faturalarından alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca bu kanunla birlikte internetten yapılan kaçak maç yayınlarının engellenmesi için TFF yetkilendirildi.