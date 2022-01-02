Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya’daki Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenildiği, saldırının faillerinin tespit edilip adalete teslim edilmesi ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları temenni edildi.

“HASTALIKLI İSLAM KARŞITI ZİHNİN GÖSTERGESİ”

Açıklamada, “Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı Almanya'da gece yarısı bir Müslüman mezarlığına yapılan saldırı sonucu 20 mezarlık tahrip edildi.