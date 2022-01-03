Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam olacak. TÜİK tarafından enflasyon verileri de bugün açıklanacak. Bu doğrultuda, Kabine toplantısından memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 oranında zam yapılması konusunda bir karar çıkması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER MASADA

Yeni ekonomi modeli kapsamında alınan kararların yansımalarının da masaya yatırılacağı toplantıda, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren adımların ardından alınacak yeni tedbirler değerlendirilecek. Yine, 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmaların da kabinenin gündemine geleceği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için hazırlanacak düzenlemenin yeni yılın başında Meclis’e gönderileceğini açıklamıştı. Fahiş fiyatlara karşı alınan ve alınması gereken tedbirler de masadaki bir diğer başlık olacak.

BAKAN KOCA YENİ VERİLERİ PAYLAŞACAK

Omicron varyantıyla birlikte artışa geçen vaka sayıları da kabinenin gündeminde olacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak son Bilim Kurulu toplantısı verilerini de Kabine üyeleriyle paylaşacak. Toplantıda, söz konusu vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına nasıl yansıdığı ele alınacak. Bu çerçevede, mevcut tedbirler gözden geçirilecek ve yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Ayrıca, yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantının bir konusu da barınaklara yerleştirilen sokak hayvanları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan “39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz” talimatını vermişti. Konuyla ilgili hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hem de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda, barınakların durumunun yeterli olup olmadığı değerlendirilerek, bu konuda alınması gereken önlemlerle ilgili kararların çıkması da bekleniyor.

YASAMA ÇALIŞMALARI

TBMM, yarın yoğun bir gündemle mesaiye başlayacak. Ekonomiden yargıya, sağlıktan eğitime kadar toplumun her kesimini ilgilendiren birçok alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Kabine toplantısında yeni yılda Meclis gündeme gelecek konularla ilgili de değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrası kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan''ın Kabine toplantısı sonrasında Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanıyla görüşeceği toplantıda emekli ve memur maaşlarıyla birlikte AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacağı bekleniyor.

Kabine'de maaş ve döviz zirvesi Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde emekli ve memurlar için oranlar konuşulacak, tedbirler masaya yatırılacak.