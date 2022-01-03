Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul’da 3 ilçede yarın 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre “Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

Beyoğlu

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

Beşiktaş

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

Şişli

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

Bursa'da bir ay boyunca su kesintisi yaşanacak Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintisi olacak. Bu kesintiler bir ay boyunca sürecek.