Türkiye Gazetesi

e-Devlet’te yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu. Kullanıcılar 3 Ocak’tan itibaren sisteme erişebilecek.

3 OCAK İTİBARİYLE HİZMETE AÇILACAK

EGM tarafından yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi. Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

e-Devlet'ten yeni bir uygulama daha! Kimlik numarasına engelleme Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, e-Devlet üzerinden, vatandaşların kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek yeni kolaylık duyuruldu.