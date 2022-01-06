Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Vatandaşlar ile taksiciler arasında yaşanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. Müşterisine keyfî muamele yapan, kısa mesafe yolcu almayan, turistlere yüksek fiyat çeken ve birçok kişiyi mağdur eden taksiler, korsanların ekmeğine yağ sürüyor. Bu sebeple ülkemizde yasa dışı ulaşım yapan kişilerin sayısı da hızla artıyor. Konuyu derinlemesine araştırmak amacıyla kullandığımız bir korsan taksici, özellikle taksi ücretlerine gelen zam ve kötü muamele yüzünden kendilerine olan talebin âdeta patladığını söyledi. Erdal isimli korsan taksi şoförü, sistemin nasıl işlediğini bütün açıklığıyla anlattı. İstanbul Beylikdüzü’nde yaklaşık 15 yıldır korsan taksicilik yapan Erdal “İstanbul’un nüfusu ciddi şekilde arttı. Artık sarı taksiler talebi karşılayamaz oldu. Üstüne üstlük liyakatsiz ve işi bilmeyen kişilerin şoförlük yapması vatandaşı canından bezdirdi. Doğal olarak vatandaş bizi tercih ediyor” dedi.

“TAKSİMETRE ZAMMI BİZE YARADI”

Taksi ücretlerine yapılan zam sonrası korsan kullanımının daha cazip olduğunu belirten şahıs “Beylikdüzü-Levent arası (40 km) 90 liraya götürüyoruz. Normal taksi 140 lira tutuyor. Bir de üstüne üstlük taksi bulamıyorsunuz. Şayet geri dönmek isterseniz, yarım saat ücretsiz bekliyoruz. Sonrasında saat başı 10 lira talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

10 BİN KORSAN ARAÇ VAR

Kendi bağlı olduğu durakta sadece 120 korsan taksinin olduğunu vurgulayan şahıs “İstanbul’da en az 1.000 tane korsan durak var. 10 binden fazla da korsan taksi çalışıyor. Hepimiz bu işin yasa dışı olduğunu biliyoruz. Normal taksiler iyi olsa, biz bu işi yapmayalım ama her gün haberleri görüyorsunuz, vatandaş bıkmış durumda” diye konuştu. Yakalanmaları durumunda iki ay aracın bağlandığını söyleyen korsan taksici “6 bin 200 lira da cezası var. Bu işi yapıyorsanız bu riske giriyorsunuz demektir. Bizim kurumsal internet sitemiz bile var” ifadelerini kullandı.

70 BİN TL'YE SATILIK KORSAN DURAK

Korsan taksiye olan talebin artmasıyla internet ortamındaki ilanlar da dikkat çekmeye başladı. Bazı internet sitelerinde korsan taksi şoförü ya da korsan taksi durağı ilanları arttı. Bir ilanda 4 bin kişilik portföyü olan bir korsan durağın 70 bin liradan satışa çıktığı görüldü.

AYLIK KAZANÇLARI 10 BİN TL

Korsana ilginin artması ile taşıma yöntemlerini de farklılaştırdıklarını aktaran Erdal “Yalnızca insan değil, her şey taşıyoruz. Kargo hizmeti gibi düşünün. Eşya, evcil hayvan, hatta çiçek bile götürüyorum. Kargocu gibi olduk. Müşterilerden gelen talep üzerine durakta kadın şoför de çalıştırılıyor. Kadın müşterimiz kadın şoför istiyor ya da eşini kadın şoförle seyahat ettirmek isteyenler oluyor. Lüks araç talep eden de var. Her marka aracımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Aylık kazançları ile ilgili de bilgi veren korsan şoför “Şayet kendi aracınızla çalışırsanız, masraflar çıktığında ayda 10 bin lira kazanırsınız. Yılbaşı gecesi sadece ben 3 bin liralık iş yaptım. Eğer durağa aracınızı kiralarsanız marka modele göre ortalama 4 bin lira gibi bir ücret alıyorsunuz. Yalnızca şoförlük yaparsanız 6 bin lira civarında para kazanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Araç kiralama taksinin yerini alıyor Pandemi, çip krizi, dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar çareyi günlük araç kiralamada buldu. Taksiye 60 kilometrelik mesafeye ödeyecekleri ücretle bir günlük araç kiralayabilen vatandaşlar araç kiralamaya büyük rağbet gösteriyor.

Taksilerde fahiş fiyat iddiası: Bakanlık harekete geçti Taksilerde fahiş fiyat uygulandığı iddiası sonrası harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinin incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.