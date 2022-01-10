Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı Bu fotoğrafların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



FEZLEKE HAZIRLANDI, ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandığı duyurdu. Hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.



TBMM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin bir açıklada bulundu. Dokunulmazlığın kaldırılmasına vurgu yapan Şentop, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." dedi



FOTOĞRAF ÖLDÜRÜLEN PKK'LININ TELEFONUNDAN ÇIKTI

29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğrafların, Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenmişti.

