HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı Bu fotoğrafların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
FEZLEKE HAZIRLANDI, ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Başsavcılık, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandığı duyurdu. Hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.
TBMM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin bir açıklada bulundu. Dokunulmazlığın kaldırılmasına vurgu yapan Şentop, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." dedi
FOTOĞRAF ÖLDÜRÜLEN PKK'LININ TELEFONUNDAN ÇIKTI
29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğrafların, Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenmişti.
Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazır
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına teslim edildi.
HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı Bu fotoğrafların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
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