Türkiye Gazetesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda trafiğin çift yönlü askıya alındığı duyuruldu. Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night isimli kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yaptı. Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kurtarma-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirdi.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapatıldı Havaların soğumasıyla beraber ulaşımdaki zorluklar kar, yağmur ve sis demeden devam ediyor. Sabaha karşı sis ile güne başlayan Çanakkale Boğazı ulaşımdan olumsuz etkilendi. Oluşan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği gemi geçişlerine kapatılırken feribot seferlerinde aksama yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu İstanbul Boğazı'nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ederken, boğaz da çift yönlü trafiğe kapatıldı.