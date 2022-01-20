Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Tarihin en uzun soluklu savaşlarından birine sahne olan Suriye’de şiddet sarmalı milyonlarca sivilin hayatını mahvetti. Halep’in doğusundaki Sifira kasabasında evleri 2017 yılının sonbaharında Rejim uçakları tarafından bombalanan Halidiya Fayez Ali yaşanan felaketin tanıklarından.

Enkaza dönen evden Halidiya, anne, baba ve bir kardeşi yaralı olarak kurtulmayı başardı. Moloz yığınları arasında can veren kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Büşra’yı gören Halidiya, girdiği krizden aylarca çıkamadı. Suriye’de ardından da Türkiye’de tedavi gören genç kız, o günden bu yana kapalı bir mekâna giremedi. Şu an kaldığı İdlib’deki Gila köyünde de hayatını hep dışarıda sürdürüyor. Geceleri ise eğreti barakadan ibaret evlerinin yanına kurulan basit çadırda uyuyor.

İLAÇLARINI ALAMIYOR

Gazetemize konuşan savaş mağduru Halidiya’nın annesi Gaziyya el Nasif “Kızım henüz 17 yaşındayken o korkunç patlama anını yaşadı ve o evden sağ kurtuldu. Kendisinden iki yaş küçük olan kız kardeşinin feci ölümünü gördü ve çok büyük bir sarsıntı yaşadı. Sekiz ay tedavi gördü ancak kapalı mekân korkusunu atamadı. Hâlen depresyon yaşadığı anlar oluyor. İlaç alması gerekiyor ancak buna imkânımız olmadığı için böyle yaşamaya devam ediyor. Bu durum yaz aylarında nispeten biraz daha kolay olsa da kışın her şey çok daha zor. Onun için yaptığımız basit çadırda uyuyor. Gece çadırına küçük bir ateş yakıyoruz. Kendisi de yanar diye korkuyoruz. Doğrusu bizim de gözümüze uyku girmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çaresiz durumdayız” dedi.

Daha önce rahat bir hayatları olduğunu anlatan 60 yaşındaki anne, Sifira’da eşine ait 500 dönüm tarlaları olduğunu şu an tüm mal varlıklarına İran destekli Şii militanlar ve Esed rejimine bağlı Şebbiha milisleri tarafından el konulduğunu belirtti. Hiçbir geçim kaynağı olmayan aileye Türkiye’den Hak İnsani Yardım Derneği ulaşarak bazı yardımlarda bulunmuş. Aile kızlarının tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.

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