Türkiye Gazetesi

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yer alan 135'nci Filo yani Ateş Filo'da konuşlanacak olan HÜRKUŞ'lar Filo'nun istekleri doğrultusunda tasarlandı. HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek.

HÜRKUŞ HYEU'nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörüldüğü belirtilirken HÜRKUŞ'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Tasarımdan üretime kadar tamamen yerli ve milli bir projenin üretimi olan HÜRKUŞ, ilk ihracatını Nijer'e gerçekleştirecek.

Öte yandan, çok kuvvetli ve 1600 beygirlik güç üretebilen turboprop bir motora da sahip olan HÜRKUŞ HYEU bu sayede akrobatik ve çevik bir uçak olarak da biliniyor. İlk olarak Anadolu Ankası-21 Tatbikatı`nda görücüye çıkan HÜRKUŞ HYEU, nefes kesen akrobatik hareketleri ile uzmanlardan tam not almıştı.

‘HÜRKUŞ MACERASI 2006 YILINDA BAŞLADI’

Türk Havacılık Uzay Sanayii Uçak Genel Müdür Yardımcısı ve Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, HÜRKUŞ'un ilk projesinin ortaya çıkmasından bugüne kadar tüm süreçte yer aldığını belirtTİ VEİHA “HÜRKUŞ uçağımızın macerası 2006 yılında başladı. HÜRKUŞ aslında bir uçak ilesi. HÜRKUŞ A projemiz ile başladı. 2006 yılında sıfırdan, aerodinamiğini, yapısını, sistemlerini, kısaca her şeyini kendimizin tasarladığı bir proje olarak yürürlüğe girdi.” dedi.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Orbay, HÜRKUŞ A projesinin özelliği analog kokpite sahip olması ve Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi EASA'dan ‘Tip Sertifikası' almış olduğu için bunun önemli bir değer taşıdığını söyledi. Orbay, “HÜRKUŞ B projemize ise 2013 yılında başladık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yaptığımız sözleşme ile beraber start vermiş olduk. HÜRKUŞ B'nin farkı ise aviyonik sistemleri olması. Glass (Cam) Kokpit şeklinde bir kokpitimiz var. Tamamen yazılım üzerinde koşan, aviyonik mimarisini Aselsan ile oluşturduğumuz bir uçağımız var. Burada toplamda 6 tane MFT dediğimiz akıllı ekranlarımız bulunmakta ve bütün uçakla ilgili bilgileri bu ekranlar üzerinden pilotlarımıza sağlamaktayız. Aviyonik mimarinin kalbinde de iki tane merkezi komuta bilgisayarımız bulunmakta” ifadelerini kullandı.

‘İLK İHRACATI NİJER’E YAPIYORUZ’

Nijer'e HÜRKUŞ ihracatı için sözleşmesi yapılan ve Konya'da bulunan 135'inci Filo yani Ateş Filo'ya teslim edilecek HYEU modeli hakkında bilgiler veren Orbay, “HÜRKUŞ ailemizin bir diğer üyesi ise Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) olarak adlandırdığımız görev eğitimi uçağı. Görev eğitimi uçağımızın ilk startını da yaklaşık 2 sene önce vermiştik. Hatırlarsanız 2021 yılının Haziran ayında Anadolu Ankası'nda bir boy gösterdik, tatbikata katıldık ve güzel bir ses getirdik. O tatbikatın bir uzantısı olarak İDEF'te de ihracat konusunda çalışmalarımız oldu ve ilk ihracatımızı da Nijer'e yapmış olduk.” dedi.

‘1 MİLYON SATIRDAN FAZLA KOD KULLANILDI’

HÜRKUŞ'un diğer muadillerinden ayıran birçok önemli özelliği olduğunun altını çizen Orbay, HÜRKUŞ’un çok güçlü bir motoru olduğunu belirterek “Turboprop sınıfında bir uçağımız ve 1600 beygir gücünde bir motorumuz bulunmakta. Aviyonik mimarisi çok özel ve 1 milyon satırdan fazla kod kullanıldı. Kendi yaptığımız aviyonik olması bize çok ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. İstediğimiz gibi modifiye edebiliyoruz. Muadillerinin hepsinin EASA'dan sertifikası yok bu da artı bir özelliğimiz. Bu tip uçaklarda kullanılan her türlü son teknoloji ürünü kullanıyoruz. Örneğin fırlatma sandalyesi. Anormal bir durumda pilotlarımızın kendini kurtarabileceği üstün özellikli fırlatma sandalyelerimiz var” şeklinde konuştu.

‘HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİRİZ’

HÜRKUŞ'un tasarımdan üretime kadar tamamen yerli ve milli bir proje olduğu için her türlü değişikliği yapma esnekliğine sahip olduklarını belirten Orbay, tamamen kendi tasarımları olduğu için HÜRKUŞ'ta yapılabilecek her şeyi yapma yeteneğine sahip olduklarını söyledi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Uçak Genel Müdür Yardımcısı Orbay "Bundan sonra potansiyel kullanıcılarımızın istekleri dahilinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Örneğin şuan da yürüttüğümüz bir harici yakıt tankı projemiz var. Menzilini neredeyse iki katına çıkarmak için harici yakıt tankı entegre etmeye çalışıyoruz. Envanterimizde bulunan her türlü mühimmatın entegrasyonu sağlanabilir. Bunlar üzerine de çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.