Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 5 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Omicron varyantına yakalandığını duyuran Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini açıklamıştı. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

SON TESTLERİ NEGATİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 gün içinde yapılan testlerinin negatif olduğunu belirten Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum"



AŞI ÇOK ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum" diye konuştu.

Sağlık durumları nasıl? Emine Erdoğan sosyal medyadan duyurdu Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.



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