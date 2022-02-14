Türkiye Gazetesi

Adana'da terörist başı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Teslim olan teröristten PKK mensuplarına çağrı: Eli kanlı terör örgütünden kurtulun İkna çalışmasıyla teslim olan M.A.K, "Eli kanlı terör örgütü bizde duygu bırakmamıştı. Ben dün Erbil tarafına geçtiğim zaman tekrar dünyaya geldim. İnşallah bu sevinci diğer aileler de yaşar, evlatlarını o eli kanlı terör örgütünden kurtarır." dedi.