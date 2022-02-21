Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maddi durumu olmayan hanelere, ailelere doğalgaz yardımının yapılacağını duyurmasının ardından geçtiğimiz günlerde yardım için başvurular başlamıştı.

Bakan Yanık, başvurulara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık." denildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı için son üç günde 216 bin başvuru aldıklarını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

4 milyon hanenin yararlanacağı doğalgaz yardımı için başvurular başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maddi durumu olmayan hanelere, ailelere yapılacak doğal gaz yardımı için başvuruların bugün itibarı ile başladığını duyurdu.

Enerji Bakanı Dönmez: Elektrikte %50, doğalgazda %75 destek veriyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Bakan Dönmez, bu yıl da elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ettiğini belirtti.

Son dakika: Bakan Yanık'tan doğalgaz yardımı müjdesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, uzun süredir devam eden kömür yardımlarının yanında artık doğalgaz yardımı da yapılacağını ve bunun için çalışmaların başladığını açıkladı. 4 milyon haneyi hedeflediklerini belirten Yanık, "Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi.