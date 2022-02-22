Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye saldırıda ağır yaralanmıştı. Olay sonrası tepkilerin odağı haline pitbull cinsi köpek sahipleri için cezalar gelmiş ve önlemler alınmıştı.

İki pitbull cinsi köpeğin Asiye'ye saldırısıyla ilgili haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

İTİRAZ EDİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin davasında dün tahliye edilen 4 sanık için itirazlar sonrası tutuklama kararı verildi.

TEKRAR TUTUKLAMA KARARI

İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Saldırıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tekrar tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye geçirdiği ameliyat sonrası doktorlar yüz felci olduğunu söylemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla başarılı doktorlara teslim edilen Asiye iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Asiye'yi parçalayan Pitbull'lar silah sayıldı Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş bugün hastaneden taburcu edilmişti. Bu güzel haber sonrası olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın da tamamlandığı bildirildi. Altı sanık hakkında hazırlanan iddianamede, köpekler silah olarak nitelendirildi. Şüphelilerin hapsi istendi.

Pitbull saldırısına uğramıştı: Minik Asiye taburcu edildi Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, hastaneye yatışının 37. günde taburcu edildi. aba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra geri geleceklerini söyledi.

Pitbulların yaraladığı minik Asiye'ye bir operasyon daha Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş peş peşe operasyonlar geçirmiş ve durumu stabil hale getirilmişti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören minik Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felci için yeni operasyonlar yapıldı.