Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok bölgeyi vurmaya devam ederken ülkede mahsur kalan Türk vatadanşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye'ye getiriliyor.

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Ukrayna'dan tahliyeler başladı Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’da yaşanan işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin burada yaptığı açıklamada Ukrayna Ordusu’na seslenerek darbe çağrısında bulundu. Putin’in bu skandal çağrısında Türkiye’den sert tepki geldi. Bakan Çavuşoğlu, “u çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine başlandığını belirterek, ülkede yaklaşık 16 bin vatandaşın olduğunu söyledi.

