Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali oldu. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili “Barıştan yana tavır göstermeliyiz. Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız. Sayın Putin’le telefon konuşmamda kendisini Türkiye’ye davet ettim. Putin’e ‘Demokratik bir çözüm olması gerektiğini, savaşa karşı olduğumuzu, kimseye bir yararı olmayacağını ve bundan herkesin zarar göreceğini’ söyledim. Konunun, Minsk mutabakatı çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı tekrarladım. Barışçıl yolla, diyalogla ve diplomasiyle bu işi çözmeye davet ettim. Diplomatik yollar kapanmamalıdır” dedi.

Toplantıda, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Âlâ, Ukrayna’daki son gelişmelerin anlatıldığı bir sunum yaptı.

“ARTIŞ DÜŞÜNMÜYORUZ”

MKYK toplantısının bir diğer konusu, tüm dünyada artışa geçen enerji fiyatlarının Türkiye’ye yansıması oldu. Toplantıya katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı sunumda, savaşın ardından bütün dünyada enerji fiyatlarında bir artışın yaşandığını, ancak bunun Türkiye’de devlet tarafından sübvanse edilmeye devam edileceğini ve vatandaşa bu krizin yansımayacağını ifade etti. Geçmişte atılan adımların önemli olduğunu vurgulayan Enerji Bakanı Dönmez “Biz geçmişte bu adımları atmasaydık bugün devlet olarak sübvanse yapamazdık. Dünya piyasasında fiyatlar tekrar arttı. Biz şu anda bir artış düşünmüyoruz. Sübvanse edilmeye devam edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuyla ilgili “Vatandaşın rahatlatılması için ne gerekiyorsa yapın” talimatını verdiği öğrenildi.

ELEKTRİKTE YENİ FORMÜL

Bakan Dönmez ayrıca yeni elektrik düzenlemesiyle ilgili hazırlanan formülleri de MKYK üyeleriyle paylaştı. Buna göre elektrikte KDV indirimi veya faturalarda ilk kademenin 240 kilovata çıkarılması üzerinde duruluyor. Bakan Dönmez, düzenlemenin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceğini söyledi.

İSTANBUL’A 10 MİLYARLIK EĞİTİM YATIRIMI

İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, 122 okulu resmen hizmete aldıklarını belirterek şöyle konuştu: İstanbul’umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. Toplam 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. İstanbul’a yapılacak toplam eğitim yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecektir.

NATO, UKRAYNA'YA SADECE NASİHAT ÇEKİYOR

Cuma namazının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun daha kararlı adımlar atması gerektiğini belirterek “Hepsi Ukrayna’ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir âdeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne, kınama cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi. Ama hâlâ bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabii Zelenski’nin de ifadesiyle ‘Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar.’ dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili de “Gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabii hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık” dedi.

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