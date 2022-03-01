Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde altıncı güne girildi. Müzakereden sonuç çıkmaması sonrası taraflar 'ikinci tur' konusunda anlaşmaya vardı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker, iki ülke arasındaki gerginlikte Türki Cumhuriyetlere dikkat çekerek, Rusya'nın çatışma ayağını genişletirse el atacağı üç bölge olduğunu belirtti.

"BUNU YAPACAĞI BELLİYDİ"

Rusya-Ukrayna savaşını başlatan ismin açık bir şekilde Putin olduğunu belirten Türker, "Ukrayna'ya taarruz emri veren, zaten uzun zamandan beri, 2014'ten beri Kırım'ı ilhak etmiş, Donbas'ta fiili bir otorite kurmuş olan, üstüne üstlük herhangi bir anlaşma ihtimalini ortadan kaldırıp buraya giren Putin. Putin bunu yapmak zorundaydı. İş oraya kadar geldi, bu onu meşrulaştırmaz bunu da yapacağı belliydi" dedi.

"Putin bunu neden yaptı?" diyen Türker, "Putin elinde nükleer silahları bulunan, 145 milyon nüfuslu dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkenin devlet başkanı. Fakat bu ülkenin enerji ve silah ihracatı dışında ekonomik bir kapasitesi yok. Orta sınıfı son derece mutsuz ve orta sınıfın günden güne gerçekten rahatsızlığını daha fazla hissediyoruz. Ama çok daha önemli bir şey var, nüfus" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, RUSYA İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Bu kadar büyük bir coğrafyada 145 milyonluk nüfusun çok az olduğunu, üstelik bu nufüsün neredeyse tamamının Uralların batısında yani Avrupa Rusyası'nda olduğunu belirten Türker, "Kocaman bomboş bir Sibirya var. Buraya Çin göz dikmiş durumda. Geleceğin, önümüzdeki 50 yılın doğal kaynak deposu burası. Sadece enerji anlamında değil, yer üstü kaynakları anlamında da Sibirya herkesin gözünü diktiği yer. Boş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Genişleyecek yerimiz kalmadı. Bir Afrika'nın kalkınması belki bir ihtimal ama nüfus anlamında boş bir Sibirya. Burada önemli bir şey var: Rusya nüfusu içerisinde Ortodoks Slav nüfus günden güne nispi anlamda azalıyor. Ortodoks Slav nüfusa ihtiyacı olan bir nüfustan bahsediyoruz. Ukrayna bu anlamda Rusya için vazgeçilmezdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunu neden yapmak zorundaydı? İki, bu Doğu Avrupa düzlükleri Rusya'nın zayıf karnıdır" diyen Türker, "Bu Napolyon savaşında da böyleydi. Burada sınır yoktur. Buraya giren bir panzer birkaç saat sonra kendisini Moskova'da bulur. Dolayısıyla bir stratejik gereklilik aynı zamanda" dedi.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker

"DOĞUDA RUSLAR, BATIDA ALMANLAR, GÜNEYDE TÜRKLER..."

Türkiye'nin bu coğrafyanın bir parçası olduğunu ifade eden ve şu anda en çok konuşulan ülkenin Polonya olduğunu belirten Türkler, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi en çok Polonya konuşuluyor, Ukrayna krizi ile ilgili sınırı olduğu için. Rus karşıtlığı nerede varsa Polonya orada önde gider. Doğrudur ama Polonya'nın konuşulduğu yerde biz daha öndeyizdir, söyleyeyim. Bizim biraz bu işin ciddiyetine varmamız gerekir Türkler olarak. Polonya'da çok tekrarlanan bir atasözüdür: "Türk süvarisi, Vistül'den su içerse Polonya özgürdür" der. Bunun manası şudur: Burada üç tane büyük güç vardır; doğuda Ruslar, batıda Almanlar, güneyde biz Türkler.

Bu stratejik hat, bu coğrafya değişmediği sürece değişmez. Bunu bizim hatırlamamız gerekiyor. Bizim burada çok önemli olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Bazı yerleri Türklerin çok iyi bilmesi lazım. Litvanya'da bir kelebeğin kanat çırpışı, emin olun Suriye'de yankılanır. Bu iş böyledir. Bu hattı iyi bilmek lazım."

"EL ATACAĞI ÜÇ BÖLGE VAR"

Ukrayna ile Rusya arasında savaşın Türki Cumhuriyetler için risk olabileceğini belirten Türker, "Azerbaycan'a da mutlaka bakmamız gerek. Ukrayna'ya savaşı başlatmadan 2 gün önce Rusya Azerbaycan'la stratejik bir anlaşma imzalandı. Şu an Azerbaycan toprağında Rus askeri var. Geçen Ekim'den beri Karabağ özelinde orada artık Rus askerleri var. Karabağ geçişini de Karabağ'ı da kontrol ediyorlar. Dikkatli olmak gerekir. Diğer bir bölge Özbekistan. Neden? Çünkü Kazakistan'da olanlardan sonra Rusya çatışma ayağını genişletirse el atacağı üç bölge var. Biri Kırgızistan'dır, diğeri Türkmenistan'dır, üçüncüsü de Özbekistan'dır. Kırgızistan'da küçük bir dalgalanmayla istediğini elde edebilir. Türkmenistan'da saray içinde küçük bir oyunla halledebilir. Ama Özbekistan Rusya için büyük lokmadır. Biz Türkler olarak kardeşimiz olan Özbekistan'ın şu dönemde ne yaptığına iyi bakmamız lazım" dedi.

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