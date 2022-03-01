Türkiye Gazetesi

Edirne’de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bilal Orhan, Ukrayna’da ikamet ettikleri yerden ayrıldığında 1 saat sonra o yerin füzelerle bombalandığını söyledi. O bölgede bulunan vatandaşların günlerdir sığınaklarda yaşadığını anlatan Orhan, “Tamamen şans eseri 1 saat erken çıkarak bombalardan kurtulabildik” dedi.

“TÜRKİYE’DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gelen İbrahim Kılıç da, Ukrayna ve Romanya sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Sınır kapılarında bekleyen vatandaşların çok zor durumda olduğunu anlatan Kılıç, “Bütün yollar kapalı insanlar dışarı çıkamıyorlar, marketler kapalı, kimse yiyecek bulamıyor. Bir diğer yandan Rus ordusu bombalıyor. Şu an Türkiye’de olduğum için çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

“KADINLI ERKEKLİ DAYANIŞMA VE MÜCADELE VAR”

Ukrayna’dan gelen bir başka vatandaş İmren Mecek de, araç kiralayıp Türkiye’ye döndüğünü, dönerken de savaş mağduru vatandaşları da aracına aldığını söyledi. Mecek, “İnsanlar orada kadınlı erkekli bir şekilde dayanışma ve mücadele içindeler. Sivil halk ve polisler birlikte hareket ederek her giriş noktasında güvenlik önlemleri aldı bu dayanışmayı gördük” dedi.

“BOMBALARIN PATLADIĞINA KENDİ GÖZLERİMLE ŞAHİT OLDUM”

Ukrayna’ya tatil için gittiğini belirten Yavuz Dönmez, “Geçtiğimiz Perşembe günü balkona çıktığımda bombaların patladığına kendi gözlerimle şahit oldum. Daha önce görmediğimiz yaşamadığımız bir şey. Gün içinde bomba sesleri artmaya devam etti ve uyuyamadım. İster istemez çok stres olup korkuyorsun, çünkü bilmediğimiz bir yer” açıklamasında bulundu.

Johnson'ından Ukraynalılara: 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya saldırılarının ardından ülkelerinden ayrılan Ukraynalıların sayısının artmasının ardından bir mülteci akını yaşanabileceğini ifade ederek, "Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz" açıklamasını yaptı.

Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında: Şaka yapmaya gitmiyoruz Rus ordularının Ukrayna'daki saldırılarına dair haberler ve görüntüler peş peşe gelirken, Rusya destekli Çeçen ordusu da Ukrayna topraklarında görüntülendi. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde bir kişinin, "Şaka yapmaya gitmiyoruz" demesi dikkat çekti.

BM: 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en az 660 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.