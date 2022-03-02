Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken İçişleri Bakanlığı bir operasyonun daha başladığını duyurdu.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de “Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.

571 PERSONEL KATILDI

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden 571 personelden oluşan 38 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-28 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 648 personelin katılımıyla Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş operasyonu başlatıldı.

870 personelle Eren Kış-26 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 870 personelin katılımıyla Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz operasyonu başlatıldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı Son dakika haberi: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.