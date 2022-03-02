Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karıldığı bir canlı yayında Ukrayna-Rusya savaşıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında taraf olmaması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Avrupa Birliği için savaş mı lazım?” sözlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Söylem doğru. Bugüne kadar herkes alındı ama Türkiye dışında kaldı” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AB üyeliği için savaş mı lazım?” açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, söylemin doğru olduğunu belirtti. Şimdiye kadar birçok ülkenin AB’ye alındığını ancak Türkiye’nin dışarıda bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Belki yeteri kadar çaba göstermedik ama eğer Avrupa Birliği samimi olursa, Türkiye'nin güçlenmesi yanında AB'nin de güçlenmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

NATO’ya karşı çıkmanın mantığının olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “NATO'nun parçası olarak biz, ittifak kuralları içinde çalışmak zorundayız” dedi.

“TEMEL İLKEMİZ YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ”

“Millet İttifakı'nın adayı seçilirse Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkisi nasıl olur?” sorusuna ‘Bütün ülkelerle ilişkimiz iyi olur’ diye cevap veren Kılıçdaroğlu, "Amerika'yla da Avrupa Birliği'yle de Rusya'yla da Orta Doğu halklarıyla da ilişkimiz iyi olur. Bizim temel ilkemiz yurtta barış dünyada barış. Savaşın kazanım getirdiği bir dönem hemen hemen yoktur. Ama siz savaşı değil de dostluğu öncelerseniz elbette kazanan Türkiye olur” ifadelerini kullandı.

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