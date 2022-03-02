Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken konu tüm dünyada kanallarda konuşuluyor. Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaşla ilgili bir haberde ABD merkezli CBS News televizyon kanalı İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstererek bir skandala imza atmıştı.

KANAL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanala uyarıda bulunarak hatanın düzelmesini istemişti. Altun'un gönderdiği uyarı mektubunun ardından CBS News kanalından cevap geldi. CBS News kanal yönetimi, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin haberinde gösterilen bir haritadaki Türkiye ve İstanbul’a ilişkin yanlışı nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’u Türkiye’nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan’ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.”

ABD merkezli CBS News kanalı Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yayınladığı bir haberde İstanbul'u Yunaistan toprağı gibi göstererek bir skandala imza attı.

ALTUN UYARIDA BULUNMUŞTU

İletişim Başkanı Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine derhal harekete geçerek bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istemişti.

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