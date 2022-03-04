Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde son sunumu yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metnin son hâline onay verdiği ifade edildi.

SEÇMEN GÖÇÜ

15 maddeden oluşan düzenleme ile özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getiriliyor. 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde, İstanbul’daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakilleri sınırlandırılacak. Buna göre, atama ve tayinler haricinde, muhtarlık seçimlerinde vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınacağı ifade edildi. Ayrıca, il seçim kurulu başkanı, en kıdemli üç hâkim arasında yapılacak kurayla belirlenecek.

Öte yandan, siyasi partilerin hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma mecburiyeti taslakta korunuyor. Tartışılan dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi ise yeni düzenlemede yer almayacak.

Kılıçdaroğlu 'erken seçim' umuduyla kurultayı bir yıl erteliyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan CHP Parti Meclisi'nde olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Erken seçim olmayacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum" dedi.