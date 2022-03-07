Türkiye Gazetesi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde takibe aldıkları bir tesise baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde atık yağların bu tesiste işlenerek mazota dönüştürüldüğü ve üretilen mazotun tır parklarında satıldığı öğrenildi.

Tesise düzenlenen operasyonda, 30 ton kaçak mazot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Tesisin önünde park halinde bulunan bir araçta da tır parklarında satılmak üzere bekletilen 5 ton kaçak mazot bulundu.

Mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandı Düzce'de 28 bin 278 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi yapıldı.

Mazot yüklü tanker şarampole uçtu, faciadan dönüldü Bilecik’te mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada tanker şarampole uçarken, tankerin patlamaması olası bir faciayı önledi.

Ambulansın mazotu bitti, durumu ağır olan hasta 40 dakika yolda kaldı Erzincan’dan Trabzon’a durumu ağır olan hastayı nakleden ambulansın yolda mazotu bitince hasta 40 dakika yolda kaldı.