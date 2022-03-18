Türkiye Gazetesi

EDAR Araştırma'nın yaptığı araştırmada, “Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta hangi tarafı haklı buluyorsunuz?” sorusu yöneltilenlerin yüzde 42’si Ukrayna’nın, yüzde 12,3’ü Rusya’nın haklı olduğu, yüzde 45,7’si ise her iki tarafın da haksız olduğu yönünde görüş bildirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 47,2’si iktidarın savaş boyunca yürüttüğü dış politikayı başarılı, yüzde 20,3’ü başarısız buldu, yüzde 32,5’i de kararsız olduğunu bildirdi. Cumhur İttifakı’nda hükûmeti başarılı bulanların oranı, yüzde 65,1, Millet İttifakı’nda yüzde 29,5, HDP seçmeninde ise bu oran yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. Araştırmada Ukrayna’dan gelmesi muhtemel mülteciler ile Suriye ve Afganistan’dan gelen göçmenlere karşı kamuoyunun tutumu da incelendi. Buna göre, Ukrayna’dan mülteci gelmesine katılımcıların yüzde 27,5’si olumlu, yüzde 52,2 olumsuz, yüzde 20.3’ü de kararsız baktığını bildirdi.

“Türkiye’ye Suriye’den yeni göçmenlerin gelmesini nasıl karşılarsınız?” sorusuna ise olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 10,5, olumsuzların yüzde 79,2, karasızların da yüzde 10,3 oldu. Afgan mültecilere için yöneltilen aynı soruya ankete katılanların yüzde 10’u olumlu, yüzde 77,9’u olumsuz, yüzde 12,1’i kararsız olduğu yönünde görüş bildirdi.

20 günde 3 milyon mülteci Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 3 milyona ulaştığı, bunların 1,4 milyonunun çocuk olduğu bildirildi.

'Sarı saçlı, mavi gözlü'ye kucak açanlar, diğer mültecilere sırt çeviriyor Ukrayna'dan kaçanlara 'sarı saçlı, mavi gözlü' diye kucak açanlar, diğer mültecilere sırt çeviriyor, hatta zulmediyor. Göçmen kabul merkezine giden Rum lider Anastasiadis de demir parmaklıkların arkasındaki mültecileri izlemekle yetindi.