Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Söz konusu fırtınanın haftasonu boyunca etkisini göstermesi bekleniyor.

METEOROLOJİ YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için yarından geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

FIRTINA 2 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa), 3 Nisan 2022 Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden, kuvvetli yer yer fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgarla sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına, yağış olacak bölgelerde ise çamur şeklinde yağmur olacağı uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji gün verip uyardı! Kavurucu sıcaklıklar kapıda Soğuk havanın etkisinden çıkan Türkiye, bu defa da kavurucu sıcaklıkların etkisine girecek. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta ortasında başlayan sıcaklıklar artarak devam edecek. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerini göreceği öğrenildi.

Dikkat, İstanbul dahil birçok bölgede 'kırmızı' alarm! Meteoroloji uzmanı gün verdi: Pencereleri kapalı tutun Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerinde yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ve yağış beklenmediği vurgulanırken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul başta olmak üzere birçok iki ve bölgeyi gün vererek 'çöl tozu' konusunda uyardı, 'pencereleri kapalı tutun' dedi.