Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için fırtına uyarısı geldi. Sabah saatlerinde başlaması öngörülen fırtınanın, Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara Denizi'nde etkili olacağı öğrenildi.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatleri genelinde bölgenin batı ve güneybatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon kıyılarında yine 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den toz taşınımı ve fırtına uyarısı (2 Nisan 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarılarında bulundu, İstanbul ve birçok bölgede Ramazan'ın ilk gününde aralıklı yağmur ve toz taşınımı beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtınanın Pazar gününe kadar devam edeceği belirtilirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hafta sonu rüzgarın 80 km'yi bulacağını belirtti.

Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.