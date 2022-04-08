Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'te annesi tarafından boş bir araziye bırakılan ve bulunduktan sonra da Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından sevindiren bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Nisa bebeğin son sağlık durumunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca annesi tarafından boş araziye terk edildikten sonra bulunan ve hastaneye kaldırılan Nisa bebeğin son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan vicdansız annenin ailesinden ses çıkmıyor İstanbul Pendik’te 3 aylık bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.’nin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Ailesi ise sırra kadem bastı.