Türkiye Gazetesi

Ağrı’da farklı tarihlerde güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezinde bir süre barındırılan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

AĞRI’DA YAKALANDILAR

Düzensiz göçmenlerden 227'si İl Göç İdaresi araçlarıyla 3 kafile halinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilerek güvenlik kontrolünde salona alındı. Ekiplerce burada şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

2 GÜNDE 454 DÜZENSİZ GÖÇMEN AFGANİSTAN’A GÖNDERİLDİ

Uçak, işlemlerin tamamlanmasının ardından Afganistan'ın başkenti Kabile' gitmek için havalandı. Kentte, dün yapılan uçak seferiyle birlikte 2 günde toplamda 454 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.

Acılı anneden HDP'nin kaçırıp PKK'ya teslim ettiği kızına 'teslim' çağrısı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 949’ncü gününde de sürüyor. 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner’in annesi kızının dönmesi için teslim çağrısında bulundu.